Hatay'da Yüzme Faciası: 1 Kardeş Boğuldu, Diğeri Kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren İran uyruklu iki kardeşten biri boğulurken, diğeri kurtarıldı. Olayla ilgili detaylar ve müdahaleler haberimizde.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren yabancı uyruklu 2 kardeşten 1'i boğuldu, diğeri kurtarıldı.
Meydan Sahili'nden yüzmek için denize giren İran uyruklu Azat ve kardeşi Ali Pir'in suda sürüklendiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kıyıya çıkarılan kardeşlerden Azat Pir'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Durumu ağır olan Ali Pir ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel