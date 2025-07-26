Hatay'da yüksek ateşten tedaviye alınan temel eğitimdeki 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yüksek ateş şikayeti üzerine tedavilerine başlanan 7 Mehmetçikten Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde bulunan 7 Mehmetçiğin yüksek ateş şikayeti ile tedavilerine Birinci Basamak Muayene Merkezi'nde başlandığı, ardından hastaneye sevk edildikleri belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır.

Hastanede tedavileri devam eden beş silah arkadaşımızın genel sağlık durumları iyidir. Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz."