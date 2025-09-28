Haberler

Hatay'da Yılan İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde dolap arasına giren yılan, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir evde dolap arasına giren yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Kapısuyu Mahallesi'nde, ev sakinleri dolap arasına yılanın girdiğini fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Eve gelen ekipler, özel aparatlar kullanarak yılanı zarar vermeden bulunduğu yerden aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdal Erzincan'ın 'Alevilik' ve 'Türkçe' çıkışı büyük tartışma yarattı

Erdal Erzincan'ın "Alevilik" ve "Türkçe" çıkışı infial yarattı
KYK yurdunda kalan kız öğrenci, gözyaşları içinde isyan etti

KYK yurdunda kalan kız öğrenci, gözyaşları içinde isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.