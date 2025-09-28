Hatay'da Yılan İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde dolap arasına giren yılan, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kapısuyu Mahallesi'nde, ev sakinleri dolap arasına yılanın girdiğini fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Eve gelen ekipler, özel aparatlar kullanarak yılanı zarar vermeden bulunduğu yerden aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel