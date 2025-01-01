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Hatay'da Yeni Yılın İlk Bebeği Ziyaret Edildi

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normal doğumla dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Vali, bebek ve annenin sağlık durumu hakkında bilgi alarak, aileyi tebrik etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

Masatlı, normal doğumla dünyaya gelen kız çocuğunu ziyaret etti.

Bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Masatlı, anne Müzeyyen ile baba Sinan Ocak'a tebriklerini iletti.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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