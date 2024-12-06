Hatay'da Yeni Bir Camii İbadete Açıldı
Hayırsever iş insanı Fatih Doğru'nun desteğiyle inşa edilen Muhammet Doğru Muhammed Cemal Arnab Camisi, törenle ibadete açıldı. Açılışta Vali Mustafa Masatlı ve diğer yetkililer hazır bulundu.
Hatay'ın Antakya ilçesinde hayırseverin desteğiyle yaptırılan Muhammet Doğru Muhammed Cemal Arnab Camisi törenle ibadete açıldı.
Hayırsever iş insanı Fatih Doğru'nun desteğiyle yapılan caminin açılışı, Vali Mustafa Masatlı ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kurdele kesiminin ardından camide cuma namazı kılındı.