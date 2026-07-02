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Araçlarının lastiği patlayınca park halindeki otomobilin yedek lastiğini çaldılar

Araçlarının lastiği patlayınca park halindeki otomobilin yedek lastiğini çaldılar
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki bir otomobilin yedek lastiğini çalan 4 şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde lastiklerinin patladığını ve açık lastikçi bulamadıklarını öne sürdü.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde park halindeki otomobilin yedek lastiğini çalan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadesinde, araçlarının lastiğinin patladığını, o saatlerde açık lastikçi bulamadıkları için otomobildeki yedek lastiği sökerek kendi araçlarına taktıklarını söyledi. Şüphelilerin lastiği çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Haziran'da saat 05.00 sıralarında Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi Ganim Canbolat Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilinin yedek lastiği çalınan kişi, polise başvurdu. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde 4 kişinin lastiği yuvarlayarak götürdüğü görüldü. Yapılan araştırmada şüphelilerin H.T., H.A.Ö., A.P. ve S.A. olduğunu belirledi. Adreslerine yapılan baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadesinde, araçlarının lastiğinin patlaması üzerine o saatlerde açık lastikçi bulamadıkları için otomobildeki yedek lastiği sökerek kendi araçlarına taktıklarını söyledi. Şüphelilerin aracında ele geçirilen lastik ise sahibine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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