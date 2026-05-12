Hatay'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyet ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak 9 Suriye uyruklunun yakalanmasını sağladı. Kaçakçılık yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracın sürücüsünü Belen-İskenderun kara yolunda durdurdu.
Araçtaki 9 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Ekipler, trafikten men ettikleri aracın sürücüsüne 100 bin lira ceza uyguladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yakalanan 9 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.