Hatay'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyet ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak 9 Suriye uyruklunun yakalanmasını sağladı. Kaçakçılık yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracın sürücüsünü Belen-İskenderun kara yolunda durdurdu.

Araçtaki 9 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Ekipler, trafikten men ettikleri aracın sürücüsüne 100 bin lira ceza uyguladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yakalanan 9 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
