Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da, yurda yasa dışı yollarla giren 8 Suriyeli göçmen yakalandı. İki sürücü ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda şüphelendikleri iki aracı durdurdu.
Araçlardaki Suriye uyruklu 8 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, sürücüleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücüler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.