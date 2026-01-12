Haberler

Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da, yurda yasa dışı yollarla giren 8 Suriyeli göçmen yakalandı. İki sürücü ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 8 Suriyeli yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda şüphelendikleri iki aracı durdurdu.

Araçlardaki Suriye uyruklu 8 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, sürücüleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücüler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
Beşiktaş, David Jurasek'in sözleşmesini feshetti

Beşiktaş sözleşmesini feshetti! Yıldız oyuncuya veda
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama

Yaşlı adamı husumetlileri bu hale getirdi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de