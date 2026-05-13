Hatay'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobilin sürücüsünü Belen-İskenderun kara yolunda durdurdu.
Araçtaki 3 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Ekipler, trafikten men ettikleri aracın sürücüsüne 300 bin lira ceza uyguladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yakalanan 3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.