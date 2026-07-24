Hatay'da yarın denize girişler yasaklandı

Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Temmuz Cumartesi denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Yasağın kent genelindeki tüm sahillerde geçerli olduğu ifade edilen açıklamada, herhangi bir olumsuzluğa yer verilmemesi adına vatandaşların alınan karara hassasiyetle uymaları, görevli kurum ve güvenlik personelinin uyarı ve yönlendirmelerini dikkate almaları istendi.

Kaynak: AA