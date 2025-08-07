Hatay'da Yanan Ormanda Hortum Görüntülendi

Antakya ilçesinde geçen ay yanan ormanda çıkan küçük çaplı hortum, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Hortum, yerleşim yerlerine ulaşmadan son buldu.

HATAY'ın Antakya ilçesinde, geçen ay yanan ormanda çıkan küçük çaplı hortum, cep telefonuyla görüntülendi.

Serinyol Mahallesi'nde geçen ay yanan ormanda, 5 Ağustos'ta hortum çıktı. Aynı bölgede bu sabah yeniden çıkan hortum, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Küçük çaplı hortum, yerleşim yerlerine ulaşmadan son buldu.

