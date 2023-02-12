Hatay'da yağma yapıp Adana'ya dönen 8 kişilik grup, Ceyhan gişelerde gözaltına alındı

Depremin vurduğu Hatay'da hırsızlık ve yağma yaptıktan sonra Adana'ya dönen bir grup, ekipler tarafından Ceyhan gişelerde yakalandı. Elleri kelepçelenen 8 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük hasara neden oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce kişinin yaralandığı depremde yaralar sarılmaya çalışıyor.

HIRSIZLIK VE YAĞMA HABERLERİ GELİYOR

Ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla çalışırken, bölgeden hırsızlık ve yağma gibi haberler de geliyor. Asker, polis ve halk yağma ve hırsızlık olaylarını engellemek için büyük mücadele vermeye çalışıyor.

YAĞMADAN DÖNERKEN YAKALANDILAR

Bölgede bulunan Haberler.com muhabiri Savaş Karan'ın aktardığı bilgilere göre, Hatay'da hırsızlık yapıp Adana'ya geri dönen bir grup, Adana TEM ekipleri tarafından Ceyhan gişelerinde yakalandı. Elleri kelepçelenen şahıslar gözaltına alındı.