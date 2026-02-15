Haberler

Hatay'da firari 6 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

Hatay'da düzenlenen operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü ve uyuşturucu ticareti suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, uyuşturucu suçumlusu adliyeye sevk edildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 6 hükümlü ile "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne, İskenderun, Dörtyol ve Kırıkhan ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan C.E, A.H.K, M.G, C.E, A.H. ve Ş.K. ile "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan M.S. yakalandı.

İşlemlerinin ardından 6 hükümlü cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

