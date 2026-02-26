Haberler

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama

Hatay'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheliden 20'si tutuklandı. Narkotik ekipleri, sokak satıcılarını hedef alarak eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi ve birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

HATAY'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak bilinen sokak satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı. 23 şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, 24 Şubat'ta 22 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 155,9 gram takoz esrar, 124,84 gram metamfetamin, 34,55 gram esrar, 10,19 gram kubar esrar, 6,24 gram sentetik kannabinoid ve 21 captagon maddesi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

