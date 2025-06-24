Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Hatay merkezli 8 ilde gerçekleştirilen "Kafes-50" operasyonunda, yeşil reçeteye tabi ilaçları sahte evrak ve faturalarla dağıtılmış gibi göstererek uyuşturucu tacirlerine sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 29 Şubat 2024'te düzenlenen operasyon kapsamındaki soruşturma devam etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 ilde gerçekleştirilen çalışmada, aralarında doktor, kamu görevlisi, eczane sahibi, ecza deposu mesul müdürü, 3 ecza deposu sahibi ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişinin olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yeşil reçeteye tabi ilaçları sahte evrak ve faturalarla dağıtılmış gibi göstererek uyuşturucu tacirlerine sattıkları öne sürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Kafes-50" operasyonunun Hatay ayağında tutuklu sayısı 22'e yükseldi.

Bakan Yerlikaya duyurmuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl 29 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-50" operasyonlarında, organize suç örgütü üyesi 37 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Yerlikaya, Hatay merkezli, Ankara, Adana, Manisa, Mersin, İstanbul, Konya ve Eskişehir'de yakalanan organize suç örgütü üyesi 28 şüphelinin, depremzedelere dağıtılması gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ve faturalar ile dağıtılmış gösterip ödeme aldıklarının tespit edildiğini, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve jandarma tarafından yapılan analiz ve saha araştırmaları sonucunda yaklaşık 2 milyar 250 milyon liralık kamu zararının oluştuğunun belirlendiğini ifade etmişti.

Operasyonun Hatay ayağında gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i tutuklanmış, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.