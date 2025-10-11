Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 268 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma kapsamında takibe aldığı bir otomobili Odabaşı Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta yapılan aramada iki kese içerisinde 268 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.A.U, S.Z. ve Ç.A. emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.