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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan H.Ç. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bir ikamete yapılan operasyonda H.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
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