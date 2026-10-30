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Hatay'da trenin otomobile çarpması sonucu ölen kadının cenazesi defnedildi

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Hatay'da trenin otomobile çarpması sonucu ölen kadının cenazesi defnedildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hemzemin geçitte yük treninin otomobile çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hemzemin geçitte yük treninin otomobile çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.

Özerli Mahallesi'nde dün hemzemin geçitteki kazada yaşamını yitiren 46 yaşındaki Meryem Baysal'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Baysal için Payas ilçesi Şehitlik Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene Baysal'ın ailesi ve yakınlarıyla Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Baysal'ın cenazesi, Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü O.B'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde dün hemzemin geçitte O.B. idaresindeki otomobile yük treni çarpmıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Meryem Baysal yaralanmıştı. Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Meryem Baysal, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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