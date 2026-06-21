Yangın çıkan traktördeki patlama anı kamerada

HATAY'ın Erzin ilçesinde yangın çıkan traktördeki patlama anı, cep telefonuyla kaydedildi.

İlçedeki Hürriyet Mahallesi'ndeki bir çiftlikte ilerleyen traktörde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü araçtan inerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmeye çalışırken, araçta patlama meydana geldi. O anlar, evredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Mehmet SOYER - Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı