Hatay'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kontrolden çıkan traktörün boş dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü Mehmet Yelkeser olay yerinde hayatını kaybetti.
Mehmet Yelkeser idaresindeki 80 ADV 159 plakalı traktör, Yeşilköy Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp boş dere yatağına devrildi.
Yelkeser'in traktörün altında kaldığı kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Yelkeser'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Halis Kalkan