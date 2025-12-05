Hatay'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Reyhanlı kavşağında meydana geldi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 31 ATV 020 plakalı SUV tipi araç ile 31 ART 546 plakalı otomobil Cumhuriyet Mahallesi Reyhanlı kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan biri ağır 5 kişi sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.