Toprak kayması faciayla sonuçlandı! Uçurumdan yuvarlanan kepçe operatörü hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprak kayması sonucu uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü Yusuf Yalman, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Çökek Yaylası mevkisinde özel bir firma tarafından yürütülen ağaç kesim çalışmaları için yol açan firma çalışanı Yusuf Yalman'ın (28) kullandığı kepçe, zemindeki toprağın kayması sonucu uçuruma yuvarlandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı çıkarılan Yalman, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
