Hatay'da trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Kırıkhan ilçesinde tırla çarpışan traktör sürücüsü Mehmet Yakar, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Olayda ağır yaralanan Yakar, Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda dün kullandığı traktörün tırla çarpışması sonucu ağır yaralanan Mehmet Yakar (80) tedavi altına alındığı Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Yakar'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Küçük