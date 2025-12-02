Haberler

TIR ile motosiklet çarpıştı; anne ile bebeği öldü, 3 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen kazada, TIR ile çarpışan motosikletteki anne Menar Elhüseyin ve 2 aylık bebeği Abir Elhüseyin yaşamını yitirdi, baba ve iki çocuğu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Antakya ilçesi İskenderun kara yolu Dericiler Kavşağı'nda meydana geldi. T.B. yönetimindeki 31 AKR 883 plakalı TIR ile Suriyeli Ahmet Elhuseyin'in kullandığı 31 MD 1357 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosikletteki aile bireyleri yola savruldu. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği anne Menar Elhüseyin (24) ve 2 aylık bebeği Abir Elhüseyin'in öldüğü belirlendi. Yaralanan baba Ahmet Elhuseyin ile diğer çocukları R.E. ve Ş.E. de ilk müdahalenin ardından tedavi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR'ın şoförü T.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

