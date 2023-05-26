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Hatay'da Tartışma Kanlı Bitti: 1 Ölü

Hatay'da Tartışma Kanlı Bitti: 1 Ölü

Güncel Haberler

Hatay'da çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Olay İskenderun ilçesine bağlı Bekbele Mahallesinde meydana geldi.

Hatay'da çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Olay, İskenderun ilçesine bağlı Bekbele Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan K. ile T. O arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada T.O., silahla Hasan K'yi başından vurdu. Ağır yaralanan Hasan K. kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaçan şüpheli T.O. ise polisin çalışması sonucu suç aleti silahla birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İskenderun Bekbele Hatay Güncel Haberler

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