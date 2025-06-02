Hatay'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Takla Attı: 25 Yaralı

Hatay'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Takla Attı: 25 Yaralı
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Hatay'ın Belen ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün takla atması sonucu 25 kişi yaralandı. Kazada sürücü ve 24 tarım işçisi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY'ın Belen ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün takla attığı kazada 25 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Antakya-İskenderun kara yolu Kıcı mevkisinde meydana geldi. Mustafa K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 80 ABE 159 plakalı minibüs, takla atıp devrildi. Kazada, sürücü ile 8'i Suriyeli, 24 tarım işçisi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin araçtan çıkardığı yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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