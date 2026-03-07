Haberler

Hatay'da 15 sikke ve tarihi obje ele geçirildi

Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 15 sikke ve 12 antika madeni para ile bir yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Alsancak Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 15 sikke, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 antika madeni para, 1 yüzük ile dedektör ele geçirdi.

Operasyonda evde bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Küçük
