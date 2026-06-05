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Havuzda mahsur kalan porsuk, itfaiye tarafından kurtarıldı

Havuzda mahsur kalan porsuk, itfaiye tarafından kurtarıldı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde bir sulama havuzuna girip çıkamayan porsuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde sulama havuzunda mahsur kalan porsuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

İlçedeki Hacılar Mahallesi kırsalında su içmek için bir sulama havuzuna girdiği düşünülen porsuk, dışarı çıkamayarak mahsur kaldı. Tarlasından traktörüyle dönen bir kişi tarafından fark edilen hayvan, önce domuz yavrusu zannedildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, hayvanın porsuk olduğu belirlendi. Özel aparatlar ile kurtarılan porsuk, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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