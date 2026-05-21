Hatay Defne'deki Su Baskınında Mahsur Kalan 20 Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Hatay'ın Defne ilçesinde su baskınları nedeniyle mahsur kalan 20 vatandaşın Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Hatay'ın Defne ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınları sonucunda mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesi amacıyla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde yürütülen kurtarma çalışmaları kapsamında görevlendirilen Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-10) tarafından 20 vatandaşımız, sağlık durumları iyi bir şekilde kurtarıldı. AFAD'ımızı ve kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA