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Hatay'da sis ulaşımı aksattı, Antakya-İskenderun yolunda görüş 40 metreye indi

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Hatay'da sis ulaşımı aksattı, Antakya-İskenderun yolunda görüş 40 metreye indi
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Hatay'ın Antakya, Belen ve Kırıkhan ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ulaşımda aksamaya yol açtı. Antakya-İskenderun kara yolunda görüş mesafesi 40 metreye kadar düşerken trafik ekipleri yollarda önlem alıp sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hatay'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Antakya, Belen ve Kırıkhan ilçelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Sis nedeniyle Antakya- İskenderun kara yolunda görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yollarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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