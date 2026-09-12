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Hatay'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle 9 Bayrak Kavşağı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında İ.B.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu Ö.S., M.S. ve M.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli İ.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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