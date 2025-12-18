Haberler

Hatay'da Silahla Yolda Yürüyen Şüpheli Yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde elinde silahla yürüyen bir şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 13 Aralık günü saat 03.00 sıralarında Samandağ Yeni Çevre Yolu'nda meydana geldi. Bir kişinin elinde tabancayla yürüdüğü yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Silahlı şüpheli, polisleri fark edince gece karanlığından faydalanarak kaçtı. Şüphelinin elinde silahla yürüdüğü anlar, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Ekipler, şüphelinin geliş ve kaçış güzergahında bulunan yaklaşık 100'e yakın güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. İsminin S.D. olduğunu tespit edilen şüpheli, polis tarafından silahla birlikte yakalandı. Silahın, kurusıkıdan bozma tabanca olduğu belirlendi. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
