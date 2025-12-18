Hatay'da Silahla Yolda Yürüyen Şüpheli Yakalandı

1) HATAY'DA SİLAHLA YOLDA YÜRÜYEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

HATAY'ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinde elinde silahla yürüdüğü tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 13 Aralık günü saat 03.00 sıralarında Samandağ Yeni Çevre Yolu'nda meydana geldi. Bir kişinin elinde tabancayla yürüdüğü yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Silahlı şüpheli, polisleri fark edince gece karanlığından faydalanarak kaçtı. Şüphelinin elinde silahla yürüdüğü anlar, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Ekipler, şüphelinin geliş ve kaçış güzergahında bulunan yaklaşık 100'e yakın güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. İsminin S.D. olduğunu tespit edilen şüpheli, polis tarafından silahla birlikte yakalandı. Silahın, kurusıkıdan bozma tabanca olduğu belirlendi. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.