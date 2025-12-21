Samandağ'da rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

HATAY'ın Samandağ ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle sahil bandında yer alan çöp konteynerleri, masa ve sandalyeler devrildi.

İlçede doğu ve kuzeydoğu yönlerde esen rüzgar, sahil kesiminde hayatı olumsuz etkiledi. Denizde dalgalar oluşurken, sahil bandında bulunan bazı çöp konteynerleri, masa ve sandalyeler devrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları özellikle sahil kesimlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.