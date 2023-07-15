Hatay'da Sıcak Hava Nedeniyle Çadırlarda Zor Anlar

HATAY'da termometreler 42 derecenin üzerine çıkınca özellikle çadırlarda yaşayan vatandaşlar sıcak nedeniyle zor anlar yaşadı. Çoğu vatandaş, çadırların önünde kafalarını suyla yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Tüm yurtta olduğu gibi Hatay'da da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Kentte termometreler 42 dereceye ulaşırken, deprem nedeniyle çadırda kalan aileler sıcak havadan korunmaya çalışıyor. Klima ve vantilatör bulunmayan çadırlarda yaşayan vatandaşlar hortumla kendilerine su tutarak serinletmeye çalışıyor.

Konteyner kentte yaşayan ve kliması olan Ayşe Aydemir, "Sıcaklardan klima sayesinde kurtuluyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Klima olmasaydı nefes bile alamazdık" ifadelerini kullandı.