Hatay'da Asi Nehri taştı, köprü ve yollar ile bir ev çöktü; kayıp kişinin cansız bedeni bulundu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin taşması sonucu sel sularına kapılarak kaybolan Şahut Kimyonok'un (62) cansız bedenine ulaşıldı. Ceset otopsi için morga kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Tekebaşı Mahallesi'nde Asi Nehri'nin taşması sonucu sel sularına kapılarak kaybolan Şahut Kimyonok'un (62) cansız bedenine ulaşıldı. Kimyonok'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı.
