Hatay'da Asi Nehri taştı, sağanakta köprü ve yollar ile bir ev çöktü; 3 ölü, 3 yaralı

SEL SULARINA KAPILIP KAYBOLDU

Hatay'ın Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi'nde sel sularına kapılan bir kişi kayboldu. Bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik, su altı polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan kişiyi bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı