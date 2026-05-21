Hatay'da Asi Nehri taştı, sağanakta köprü ve yollar ile bir ev çöktü; 3 ölü, 3 yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi'nde sel sularına kapılan bir kişi kayboldu. AFAD, Sahil Güvenlik, su altı polisi ve jandarma ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı.
SEL SULARINA KAPILIP KAYBOLDU
