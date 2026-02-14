Hatay'da 3 gündür süren sağanak sele yol açtı
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki mahalleler sağanak yağış sonrası sele maruz kaldı. Yayla mevkisinde yol çökmesi meydana gelirken, bazı araçlar sular altında kaldı. Ekipler bölgede su tahliye çalışmalarına devam ediyor.
ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan Aydınbahçe, Karaköse, Gözlüce, Çayır ve Çakı mahalleleri sağanak sonrası sele teslim oldu. Ayrıca Yayladağı-Antakya yolu Yayla mevkisinde kısmen çökme meydana gelirken, bazı araçlar sular altında kaldı. Ekiplerin bölgede su tahliye çalışmaları devam ediyor.
