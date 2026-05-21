Hatay Valisi Masatlı: 2 kişi hayatını kaybetti

Vali Mustafa Masatlı, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaşanan sel felaketiyle ilgili değerlendirme yaptı. Kentte metrekareye 157,2 kilogram yağış düştüğünü belirten Vali Masatlı, "İlimizde dün saat 11.00 itibarıyla başlayan sağanak, saat 17.00 sonrası şiddetini artırmış ve sarı kod alarmı ile Valiliğimiz koordinasyonunda TAMP kapsamında AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Emniyet, Jandarma, ilgili kurum ve kuruluşlar, DSİ, Karayolları, Toroslar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri toplanmıştır. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre metrekareye düşen yağış miktarı 157,2 kilogramdır. Bu da aşırı yağışların olduğunun göstergesidir. Bu zamana kadar toplam 1044 ihbar alınmıştır. İlgili afet grupları ihbarlara 374 ekip, 498 araç ve 1230 personel ile müdahalede bulunmaktadır. Yağışların bugün de kuvvetini azaltarak aralıklı ve sağanak şeklinde devam etmesi beklenmektedir. İlgili ekiplerimiz herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına 24 saat esaslı olarak sahadadır. Şu anda da bizler sahadayız. Hasar ve zarar tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruzö dedi.

Vali Masatlı, 2 kişinin öldüğünü söyleyerek, "Maalesef Antakya ilçemizde meydana gelen heyelan neticesinde Hacı Ömer Alpagut Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşanan göçük olayı sonucunda 15 yaşındaki Abdulhannan El Muhamme hayatını kaybetmiş, diğer 4 vatandaşımız ise tedavileri için hastaneye sevk edilmiştir. Yine Defne ilçemizde otomobilin yağışlar sebebiyle şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü 66 yaşındaki Nedim Harbalioğlu hayatını kaybetmiştirö diye konuştu.

80 BÜYÜKBAŞ, 43 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ

Ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ve bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini belirten Vali Masatlı, şunları söyledi:

"5 ilçemizde Altınözü, Antakya, Defne, Kumlu ve Samandağ 29 bin dekar alanda tarım ürünü zarar görmüş olup, 100 bin fidan, ayrıca 10 bin 500 adet kanatlı, 80 adet büyükbaş, 43 adet küçükbaş hayvan ile 200 arılı kovan telef olmuştur. Ekiplerimiz tarım arazilerimizde çalışmalarına devam etmektedir. Samandağ ilçemizde tüm okullarımızda yağış sebebiyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Antakya ilçemizde ulaşım sıkıntısı sebebiyle 5 okulumuzda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Diğer ilçelerimizde herhangi bir problem yoktur."

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı