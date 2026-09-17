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Hatay'da şehitlik ve gazilik konulu seminer düzenlendi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, şehitlik ve gazilik konulu seminer düzenlendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, şehitlik ve gazilik konulu seminer düzenlendi.

İskenderun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) işbirliğinde düzenlenen seminer, İskenderun Adliyesi'nde yapıldı.

Seminere, İskenderun Cumhuriyet Savcısı Abdullah Özsarı, İskenderun Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Mehmet Onay, EMŞAV Doğu Akdeniz Bölge Başkanı Ayhan Özsarı ile denetimli serbestlik yükümlüleri katıldı.

Kaynak: AA
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