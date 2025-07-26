İskenderun'da 2 Şehit Uğurlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldıkları hastanede şehit olan Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan'ın naaşı, törenle memleketlerine uğurlandı.???????

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehitler için İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene, şehit yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile Deniz Eğitim Öğretim Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı da katıldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşlarının alana getirilmesinin ardından dua edildi.

Tören sonrasında Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman'ın naaşı İstanbul Arnavutköy'e, İkmal Er Semih Erdoğan'ın naaşı da Giresun'un Bulancak ilçesine uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, her şehidin milletin yüreğinde yaşayan bir emanet olduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan ve dün yüksek ateş şikayeti üzerine tedavilerine başlanan 7 Mehmetçikten Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan'ın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu bildirmişti.