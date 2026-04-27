İskenderun'da Satırlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, yaklaşık 1 saat içinde farklı noktalarda uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Müftah Sürmeli'nin satırlı saldırısında yaralanan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sırtına 47 dikiş atılan restoran işletmecisi Adnan İpek (61), "Şu an 'kefeni yırttık' diyebiliriz. Fakat ben yaşadım, başkaları yaşamasın. Adeta ölümden döndüm" dedi.

Olay, 22 Nisan sabah saatlerinde İskenderun ilçesinin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Bir restorana giren Müftah Sürmeli, yemek istedi. Yemeklerin henüz hazır olmadığını söyleyen iş yeri sahibi Adnan İpek ve Sürmeli arasında tartışma çıktı. Müftah Sürmeli, yanında getirdiği satırla, İpek'i başından ve belinden yaraladı. İş yerinden ayrılan Sürmeli, daha sonra Şehit Pamir Caddesi'nde taksi durağında bekleyen K.Y.'ye saldırdı. Boynundan yaralanan K.Y., yere yığıldı. Şüpheli daha sonra Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir bankaya ait ATM'den para çeken M.Ç.'ye de saldırıp sırtından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Adnan İpek kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, K.Y. ve M.Ç., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırı anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Polis ekipleri, yaklaşık bir saatte 3 kişiyi yaralayan Müftah Sürmeli'yi kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemede, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı belirlenen Sürmeli'nin saldırdığı kişileri tanımadığı ve aralarında herhangi bir bağlantı olmadığı tespit edildi. 'Uyuşturucu kullanma', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 15 suç kaydının olduğu belirlenen şüpheli, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müftah Sürmeli, tutuklandı.

'BEN YAŞADIM, BAŞKALARI YAŞAMASIN'

Satırlı saldırıda yara aldığı sırtında 47 dikiş atılan restoran sahibi Adnan İpek ile diğer 2 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaşadığı korku dolu anları anlatan İpek, "Saldırganın ruh halinin normal olmadığı belliydi. Bize yemek için geldi ama davranışlarından bağımlı olduğu belliydi. Sanki kendi kendine konuşuyordu, akıl sağlığı yerinde değildi. Şüphelinin 15 dosyası varmış. Bu kadar dosyası olan birinin dışarıda olması kabul edilemez. Böyle insanların salınmaması gerekiyor. Aldığım darbelerin ardından kendi imkanlarımla hastaneye gittim. Ambulans çağırmak aklıma bile gelmedi. Motosiklete binip kendimi en yakın hastaneye attım. Oradaki görevliler hemen yardımcı oldu, kısa sürede ambulansla devlet hastanesine sevk edildim. Enfeksiyon kapmama adına evde dinleniyorum. Sırtımdaki yara çok kötü. Şu an 'Kefeni yırttık' diyebiliriz. Fakat ben yaşadım, başkaları yaşamasın. Adeta ölümden döndüm" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı