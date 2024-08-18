Hatay'da salça kazanında patlama yaşandı
Hatay'da salça yapılan kazanın bulunduğu noktada patlama yaşandı. O anlar kameraya yansırken, salça yapan kadınlar şoke oldu.
Hatay'da salça yapılan kazanlar aşırı ısınma nedeniyle patladı. Güvenlik kamerası, salça pişiren kadınların patlama sırasındaki şaşkınlığını anbean kaydetti.
SALÇA KAZANI PATLADI
Hatay'da bir araya gelen kadınlar kazanlarda salça yaparken aşırı ısınma nedeniyle patlama oldu. Patlama ile kazan devrilirken, kadınlar büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.