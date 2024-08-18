Hatay'da salça kazanında patlama yaşandı

Hatay'da salça yapılan kazanlar aşırı ısınma nedeniyle patladı. Güvenlik kamerası, salça pişiren kadınların patlama sırasındaki şaşkınlığını anbean kaydetti.

SALÇA KAZANI PATLADI

Hatay'da bir araya gelen kadınlar kazanlarda salça yaparken aşırı ısınma nedeniyle patlama oldu. Patlama ile kazan devrilirken, kadınlar büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.