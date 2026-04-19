Hatay'da kaza: 2 yaralı
Hatay'ın Antakya ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, orman aracında bulunan iki Orman Bölge Müdürlüğü görevlisi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlçeye bağlı Serinyol Mahallesi'nde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği orman aracı kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 2 Orman Bölge Müdürlüğü görevlisi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı