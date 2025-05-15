Hatay'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Hatay'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Hatay'ın Antakya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, belediye ekipleri su tahliye çalışmaları başlattı.

1)HATAY'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

HATAY'ın Antakya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışı nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından ilçede sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçaklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri, yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, yağışın şiddetini yitirmesinin ardından yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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