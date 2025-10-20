Haberler

Hatay'da Sağanak, Evleri Su Bastı ve Yolları Kapattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi ulaşıma kapatıldı.

Hatay'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun Payas- Dörtyol mevkisi ulaşıma kapatıldı.

İskenderun ve Payas ilçelerinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlardaki kişiler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle güvenli bölgelere taşındı.

Alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı

Payas ilçesinde suyla dolan Şehit Yetkin Erşan Alt Geçidi'nde mahsur kalan akülü tekerlekli sandalyeli kadın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Ambulansa taşınan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde de su basan evlerinde mahsur vatandaşlar, itfaiye ekiplerince botla çıkarıldı. Taşkın nedeniyle bazı ev ve araçların zarar gördüğü mahallede suyun tahliyesi için çalışma yürütülüyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda trafik tek şeritten sağlanıyor

Sağanağın etkisiyle yükseklerden gelen çamur nedeniyle kapanan Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisinde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Bir cip ve tırın mahsur kaldığı yolda, Karayolları ekiplerince başlatılan temizlik çalışması sürüyor.

Sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan Payas devlet yolu ise tahliye ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Öte yandan yağışın ardından denizde oluşan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı

Art arda yaşanan 3 olay milyonların gözünü bu ilçeye çevirdi
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu

KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum'u sevince boğdu
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
İran, Mossad için casusluk yapan kişiyi idam etti

Mahkum suçunu itiraf etti ama komşu ülke gözünün yaşına bakmadı
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.