Hatay'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 8 Tabanca ve 4 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Hatay'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 8 Tabanca ve 4 Av Tüfeği Ele Geçirildi
Güncelleme:
Hatay'ın Payas ilçesinde bir evde yapılan operasyonda ruhsatsız 8 tabanca, 4 av tüfeği ve çeşitli silah malzemeleri ele geçirildi. M.D. isimli şahıs, silah imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Hatay'ın Payas ilçesindeki bir evde, ruhsatsız 8 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Payas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi alınan M.D'ye ait eve operasyon düzenlendi.

Söz konusu evde, ruhsatsız 8 tabanca ve bu silahlara ait şarjör ile mermi, 4 av tüfeği, 3 havalı tüfek, tabanca optik cihazı ile silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
