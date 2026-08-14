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Arsuz'da enkazdaki Türk bayrağı polis tarafından özenle kurtarıldı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde depremde hasar gören bir sitenin enkazında kalan Türk bayrağı, sosyal medya paylaşımları üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden özenle çıkarılıp katlandı. Bir polis memuru bayrağı öperek yanına aldı, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde enkaz alanındaki Türk bayrağı, polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Nardüzü Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve yıkımı gerçekleştirilen bir sitenin enkazında Türk bayrağının kaldığına ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, Türk bayrağını bulunduğu yerden özenle çıkararak katladı.

Polis memurlarından biri, Türk bayrağını öperek yanına aldı.

Türk bayrağının çıkarıldığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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