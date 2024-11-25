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Hatay'da Park Halindeki Tır Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Hatay'da Park Halindeki Tır Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
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Hatay'ın Hassa ilçesinde park halindeyken yanan tır, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Tır, kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde park halindeyken yanan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akbez Mahallesi'nde park halindeki 27 VL 579 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede aracı saran alevleri gören sürücü durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, güvenlik önlemi aldıktan sonra yangına müdahale etti.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Burhan Ateş - Güncel
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