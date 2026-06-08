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Hatay'da otomobil yangını

Hatay'da otomobil yangını
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Gece saatlerinde Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeyle bildirdi. Adrasa sevk edilen itfaiye ekibi, otomobili saran alevleri, tazyikli suyla müdahale ederek söndürdü. Otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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