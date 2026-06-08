Hatay'da otomobil yangını

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Gece saatlerinde Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeyle bildirdi. Adrasa sevk edilen itfaiye ekibi, otomobili saran alevleri, tazyikli suyla müdahale ederek söndürdü. Otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı