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İskenderun'da Feci Kaza: 2'si Çocuk 4 Yaralı

İskenderun'da Feci Kaza: 2'si Çocuk 4 Yaralı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde panelvanla çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde panelvanla çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Cebike Mahallesi'nde B.Y. (28) idaresindeki 31 BAL 188 plakalı otomobil ile A.D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen panelvan çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobildeki sürücü, sürücünün eşi S.Y. (25) ve çocukları B.E.Y. (16) ile E.Y. (3) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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